الأوقاف تسمح لـ”برهامي” باعتلاء المنابر بـ بـ 7 شروط

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أصدر وكيل وزارة الأوقاف المصرية بمحافظة الإسكندرية الشيخ محمد خشبة، اليوم الأربعاء، تصريح أداء خطبة الجمعة نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية للشيخ ياسر برهامي داخل مسجد الخلفاء الراشدين.

وقد حدد التصريح الصادر عن الشيخ محمد خشبة على 7 شروط يجب على الشيخ ياسر برهامي الالتزام بها خلال مدة سريانه بدءًا من يوم 1 وحتى يوم 31 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

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الشروط الـ 7 للسماح للشيخ ياسر برهامي لاعتلاء المنابر

وتتضمن تلك الشروط على التالي:

الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة من قبل وزارة الأوقاف المصرية.

الالتزام بمنهج الوزارة الأزهري الوسطي الأشعري.

زمن الخطبة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

عدم التطرق لأي أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى داخل المساجد، أو إعطاء دروس دينية خلاف خطبة الجمعة.

الالتزام بالعمل تبعاً للتوجيهات الخاصة بالدعوة بالوزارة الأوقاف المصرية.

عدم الانتقال من مسجد لآخر إلا بموافقة مسبقة من مدير مديرية الأوقاف، ومدير الإدارة، ومفتش المنطقة، ويمكن النقل إلى مسجد آخر متى وفرت الوزارة إمام وخطيب للمسجد.

التزام الشيخ ياسر برهامي، بعدم الدعوة أو الترويج لأي منهج دعوي خلاف المنهج الأزهري الوسطي الأشعري، بالإضافة إلى اعتبار التصريح شخصي، والحفاظ عليه مسؤولية شخصية.

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