إصابة 4 وإجلاء 5 أسر إثر انهيار عقار في السيدة زينب

Advertisements

أُصيب أربعة مواطنين، إثر انهيار عقار في حي السيدة زينب، مكون من أربعة طوابق ودور أرضي، وتلقَّت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بالحادث.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية في محافظة القاهرة، بيانًا اليوم الأربعاء، الـ7 من أغسطس لعام 2019، بانهيار العقار رقم 21 في شارع “الشيخ”، أمام محكمة زينهم في حي السَّيدة زينب، وأوضح البيان أن رئيس الحي انقل إلى مكان انهيار العقار، وتبين أن العقار انهار كاملًا، وهو دور أرضي بالإضافة إلى أربعة طوابق.

Advertisements

وذكر بيان غرفة العمليات، أن المواطنين الأربعة المصابين جراء الحادث هم مواطنون من العقار المجاور للعقار المنهار، بالإضافة إلى المارة في الشارع أثناء وقوع الحادث، مؤكدا عدم وجود أي وفيات ناتجة عن الانهيار؛ لأنَّ الحي أخلى العقار بالكامل قبل انهياره، ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى المقطم؛ وذلك لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وأمر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، رئيس حي السَّيدة زينب بتشكيل “لجنةٍ هندسية”؛ وذلك للوقوف على مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة له، وأوضح رئيس حي السيدة زينب أن العقار المنهار أثَّر على العقار المجاور له رقم 11، وذلك بإحداث ميل بسيط فيه، مشيرا إلى أن العقار رقم 11 يسكن فيه خمسة أسر، وأنه أُخلي من السكان كإجراء احترازي من دون المنقولات، وأجريت له شدَّات وصلبات؛ لتأمين العقار والحفاظ على سلامة المارة.

وأكد محافظ القاهرة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ من أجل صرف إعاناتٍ عاجلةٍ لسكان العقار المجاور للعقار المنهاؤ، بعد إجلائهم منه لتوفير احتياجاتهم اليومية؛ وذلك لحين اتخاذ القرار النهائي بشأنه، مطالبًا بضرورة رفع المخالفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من معاينة المكان.