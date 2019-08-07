الرئيس السيسي يعيد تخصيص 47 جزيرة بالبحر الأحمر إلى القوات المسلحة

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أصدر اليوم الأربعاء رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قراراً رئاسياً، خاص بإعادة تخصيص ما يقرب من 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصرية والتابعة إلى محافظة البحر الأحمر، لصالح القوات المسلحة المصرية كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

وتضمن هذا القرار الرئاسي الذي تم نشره عبر الجريدة الرسمية، إيداع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات الخاصة بـ 47 جزيرة، وقد حمل القرار الرئاسي رقم 380 لعام 2019.

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