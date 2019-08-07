الجيزة تحظر نقل وحفظ جلود الأضاحى إلا بتصريح.. وتحذر من غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه

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أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قرارا بحظر نقل، وحفظ جلود الهدي الخاصة بالأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة في المحافظة، وبالتحديد المختصة بالطب البيطرى، في مقابل سداد مبلغ يقدر بـ ألف جنيهاً مصرياً لكل تصريح، ويحصل من المخالف لهذا القرار على مبلغ 5 آلاف جنيه كغرامة مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة تابع له، لحين سداد المبلغ المشار إليه مع مصادرة كافة الجلود، ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية المختصة.

وأعلن محافظ الجيزة خلال البيان الصادر عنه اليوم الأربعاء، بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة بأعمال النقل دون الحصول على تصريح من قبل مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، وأكد على وجود لجان متابعة ميدانية في جميع الأحياء، والمراكز وكافة المدن من أجل ضبط أي مخالفات على بشكل فوري.

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وأكد اللواء أحمد راشد، على تشكيل لجنة مركزية تحت رئاسة السكرتير العام المساعد اللواء علاء بدران، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، من أجل وضع الضوابط اللازمة لعملية نقل، وتداول كافة جلود الهدي والأضاحي بمعرفة الجمعيات، والمؤسسات الأهلية في نطاق محافظة الجيزة، مع العمل على تحديد الجمعيات التى تتوفر لديها المقدرة، والمقترحات اللازمة من أجل القيام بتلك الاعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح، وحفظ الجلود.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة العمل على تشكيل لجان فرعية في الأحياء وفي المراكز وكذلك في المدن من أجل متابعة تنفيذ الجمعيات الأهلية أعمال تجميع، ونقل، وتخزين كافة مخلفات الذبح، وجلود الهدي، والأضاحي والتأكد من توافر كافة الشروط الصحية والبيطرية المقررة بالعاملين، وفي وسائل النقل الخاصة بها .

ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظة الجيزة قد أعلنت إقامة ما يقرب من 66 منفذًا من أجل بيع اللحوم الطازجة البلدية، واللحوم السودانية، ولحوم الضأن بأسعار مخفضة، كما تم حظر إقامة شوادر عرض، وبيع الأغنام، والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق الخاصة بالمحافظة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة في المحافظة.

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