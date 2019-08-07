“حار رطب”.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الخميس وبيان بدرجات الحرارة

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 أغسطس 2019 في مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، ويكون الطقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

أما عن الشبورة المائية، أوضح خبراء الطقس أنها سوف تتسبب في عدم وضوح الرؤية فى الصباح على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 22 31

السلوم 23 32

سيوة 24 37

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 25 36

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 37

نخل 21 34

نويبع 28 35

طابا 28 34

كاترين 19 32

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 38

قنا 27 39

الأقصر 27 40

أسوان 31 41

أبوسمبل 31 41

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33