مستشار التموين يوضح تفاصيل الاستبعاد والحذف من البطاقات

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أعلن الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنه من حق المستبعدين من دعم التموين التظلم بجميع المراحل المفتوحة إلى يوم الدين.

وأوضح مدكور خلال تصريحات صحفية، أنه قد وصل عدد المستبعدين إلى أكثر من 8 ملايين شخص، وتم فتح باب التظلمات لهم.

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كما أكد مستشار التموين في تصريحاته، أن الوزارة تقوم بحذف جميع من ليست بياناته صحيحة، كما تستبعد أصحاب البطاقات الوهمية والمتوفيين، موضحًا أن بيانات البطاقة الصحيح تتمثل في الاسم الرباعي بالكامل ورقم قومي صحيح مطابق لهذا الاسم.

وأضاف مدكور، أن عمليات حذف البطاقات الوهمية وغير المستحقة للدعم التمويني ساهمت بشكل كبير في تحديد الفئات الأكثر احتياجا للدعم وتعيش حالة من الفقر المدقع، وبقرار 178 الصادر عن وزير التموين لعام 2017، تم إضافة 12 فئة جديدة لم تكن موجودة من قبل تحت مظلة التموين، وذلك مثل مواطن يتقاضى معاش أقل من 1200 جنيه، أو أرملة أو مطلقة أو من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.