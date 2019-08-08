طعنًا في الرقبة والصدر.. “القوى العاملة” تكشف تفاصيل مقتل مصري بإيطاليا

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كشفت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الخميس الـ 8 من أغسطس للعام 2019، تفاصيل وفاة مواطن مصري في مدينة ميلانو، بعدة طعنات في الرقبة والصدر.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات إلى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، في القنصلية المصرية في مدينة ميلانو بإيطاليا، وجاءت التعليمات بمتابعة حادثة مقتل شابٍ مصري في “ميلانو”، كما طالب وزير القوى العاملة بمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية، وذلك بالتعاون مع قنصلية مصر في ميلانو.

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وطالب محمد سعفان وزير القوى العاملة، بضرورة إنهاء إجراءات شحن جثمان المصرى المقتول في إيطاليا إلى أرض الوطن بسرعة، وكذا الوقوف على مستحقات المصري لدى جهة العمل الذي يعمل بها.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيانها الصادر اليوم، أنَّ “عزت عمران” المستشار العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية، سرد التفاصيل الكاملة لمقتل المواطن المصري موضحا أن المجني عليه يدعى ميلاد شاكر كامل جرجس، ويبلغ من العمر نحو 30 عامًا.

وأشارت وزارة القوى العاملة في بيانها، أن جذور المواطن تعود إلى محافظة أسيوط، وأنَّه كان يقيم في شارع المنزه بمدينة ميلانو الإيطالية لأنّه كان ملتحقًا بالعمل هناك في مجال البناء والتشييد، وأوضح عزّت عمران أن السلطات عثرت على الشاب ميلاد شاكر مقتولًا في سكنه، والذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين، وأنه كان غارقًا في دمائه، بسبب تلقيه عدة طعنات بآلة حادة في الرقبة والصدر.

وأكَّد المستشار العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية، أنَّ جيران القتيل محل سكنه سمعوا صرخات “ميلاد”، وأنهم أبلغوا الشرطة، التي اتجهت إلى مكان البلاغ بسرعة، واصطحبت 4 شباب كانوا يقيمون مع ميلاد شاكر في الشقة نفسها إلى مركز الشرطة؛ وذلك للتحقيق معهم في واقعة القتل، مشيرا إلى أنه يرجح أن يكون القاتل هو أحد الشباب المقيمين معه بسبب خلافات مالية بينهما.

وأوضح عزت عمران أن المكتب العُمالي في مدينة ميلانو، يتواصل حاليًا مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، وذلك لبحث وضع المجني عليه من حيث المستحقات التأمينية والإقامة.