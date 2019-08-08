دار الإفتاء توضح موعد الإفطار يوم عيد الأضحى

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أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن إفطار يوم عيد الأضحى، هل يكون قبل صلاة العيد أم يعد الصلاة.

وردَّ مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور عويضة عثمان، على سؤالٍ أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجاء استفسار السائل عبارة عن: “الفطار في عيد الأضحى يكون قبل صلاة العيد أم بعدها، ما الصحيح؟”.

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وقال مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنَّ السُنة النبوية المطهرة ورد فيها أنَّ الشخص لا يأكل شيئًا يوم الأضحى حتى يصلي صلاة العيد ويرجع ويذبح ويأكل من أضحيته، وأنْ يأكل شيئًا يوم الفطر قبل خروجه للصلاة، والأفضل أن يكون تمرات، وذلك يكون امتثالًا لأمر الله، سبحانه تعالى، بانتهاء الصيام فقد أصبحت مفطرًا”.

وأكد الدكتور عويضة عثمان أنَّ الترمذي روى في سُننهن أنَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وفي صحيح البخاري، عن أنسٍ رضي الله عنهُ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلَ تمراتٍ.