الرطوبة تصل لـ 90%.. “الأرصاد” تعلن ارتفاع درجات الحرارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم الـ 8 من أغسطس لعام 2019، ارتفاع الحرارة تدريجيًا حتى السبت المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، موضحة أن درجات الحرارة سترتفع بمقدار درجتين.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا، في درجات الحرارة حتى السبت المقبل، على الأنحاء كافة، بعد ثبات درجات الحرارة لمدة 3 أيام، كما شهدت ارفاع نسب الرطوبة.

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وأكدَّ الدكتور محمود شاهين أن درجات الحرارة، على القاهرة ستتراح ما بين 35 درجة حتى 37 درجة، خلال الأيام المقبلة، وأنها ستصل على جنوب الصعيد إلى 41 درجة، كما أنها ستتراوح على شمال الصعيد بين 37 درجة حتى 39 درجة، السبت المقبل.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ نسبة الرطوبة ستصل إلى نحو 80% على محافظة القاهرة، وترتفع 10% على السواحل الشمالية لتصل إلى نحو 90%، موضحًا أنها ستبلغ على 65% على مدن شمال الصعيد، وهو ما سيسبب في تكوين شبورة مائية، وذلك خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على طرق المحافظات الساحلية، والمناطق الزراعية، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر في الصباح الباكر.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك هدوءًا نسبيًا في حركة الرياح، وذلك مقارنةً بالأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك تأثيرًا لنشاط الرياح، وسيكون هذا التأثير كبير على عدم الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة، موضحًا أن نسب الرطوبة ستكون أعلى خلال شهر أغسطس الحالي، لكنَّ درجات الحرارة ستكون أقل، وأنَّها لن تصل إلى 40 درجة مئوية على محافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الحالي.