مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي، أنَّ أول أيام عيد الأضحى سيوافق، يوم الأحد الـ11 من أغسطس لعام 2019، كما أكدت المحكمة العليا في السعودية، أن وقفة يوم عرفة ستكون يوم السبت 10 أغسطس الجاري، وأنَّ أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس.

ويقدم موقع “مصر 365″، لقرائه مواعيد صلاة عيد الأضحي في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وتكون مواعيد الصلاة كالتالي:

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القاهرة في الـ5:45 صباحًا

الجيزة في الـ5:45 صباحًا

الفيوم في الـ5:47 صباحًا

الإسكندرية في الـ5:48 صباحًا

دمياط في الـ5:40 صباحًا

بورسعيد في الـ5:39 صباحًا

السويس في الـ5:40 صباحًا

مرسى مطروح في الـ5:59 صباحًا

الإسماعيلية في الـ5:40 صباحًا

المنصورة في الـ5:43 صباحًا

أسيوط في الـ5:49 صباحًا

سوهاج في الـ5:48 صباحًا

قنا في الـ5:44 صباحًا

بني سويف في الـ5:47 صباحًا

كفر الشيخ في الـ5:44 صباحًا

الزقازيق في الـ5:43 صباحًا

بنها في الـ5:44 صباحًا

طنطا في الـ5:45 صباحًا

دمنهور في الـ5:46 صباحًا

أسوان في الـ5:47 صباحًا

شرم الشيخ في الـ5:36 صباحًا

العريش في الـ5:33 صباحًا

سانت كاترين في الـ5:36 صباحًا

حلايب في الـ5:34 صباحًا

شلاتين في الـ5:37 صباحًا