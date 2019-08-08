“الإسكان” تعلن إنشاء 30 مدينة جديدة من الجيل الرابع

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أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الخميس الـ8 من أغسطس لعام 2019، سعي مصر لإنشاء نحو 30 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، وهي مدن تُمثل ثورة تكنولوجية على مستوى العالم، خلال الفترة الحالية.

من جانبه، قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، في تصريحات تليفزيونية، إنَّ مصر تعمل حاليًا على إنشاء نحو 14 مدينة جديدة من ضمن 30 مدينة من المقرر إنشائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تلك المدن سيتوفر بها إنترنت فائقَ السرعةِ، إلى جانب إمكانية سداد جميع المعاملات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، دون التقيُد بالتحصيل التقليدي.

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وأكد معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدن الجديدة الـ 14، في شهر يونيو العام المقبل 2020.