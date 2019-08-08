الداخلية تحدد هوية الإرهابي مُنفذ تفجير معهد الأورام

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تمكنت وزارة الداخلية بحسب مصدر أمني من تحديد هوية الإرهابي المُنفذ لتفجير معهد الأورام.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية إن المٌنفذ ينتمي لحركة حسم الإرهابية.

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يذكر أن وزارة الداخلية، ذكرت تفاصيل انفجار معهد الأورام، الإثنين الماضي وقالت في بيان رسمي إن الانفجار جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”،كما أكد البيان أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 شخصا، بالإضافة إلى 47 مصابًا.