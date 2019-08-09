حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 9/8/2019 فى مصر والدول العربية

Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36.

شبين الكوم 25 35.

طنطا 24 35.

دمنهور 25 34.

الإسكندرية 26 33.

بلطيم 25 32.

مطروح 23 32.

السلوم 23 33.

سيوة 23 38.

بورسعيد 25 32.

دمياط 25 32.

الزقازيق 25 36.

الاسماعيلية 24 37.

السويس 24 37.

العريش 24 32.

رفح 23 32.

رأس سدر 26 38.

نخل 19 36.

نويبع 29 36.

طابا 28 35.

كاترين 17 31.

الطور 27 37.

شرم الشيخ 27 38.

الغردقة 27 38.

مرسى علم 28 35.

الفيوم 24 37.

بني سويف 24 37.

المنيا 24 37.

أسيوط 25 41.

سوهاج 26 40.

قنا 27 40.

الأقصر 25 40.

أسوان 28 40.

أبوسمبل 29 40.

الوادي الجديد 22 42.

شلاتين 26 36.

أبو رماد 28 35.

حلايب 29 33.

رأس حدربة 29 33.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 41.

المدينة 26 41.

القدس 18 29.

الرياض 26 43.

المنامة 34 40.

أبو ظبي 34 42.

الكويت 32 47.

دمشق 17 36.

بيروت 26 31.

غزة 22 31.

بغداد 28 43.

مسقط 28 32.

صنعاء 15 24.

الخرطوم 24 35.

طرابلس 25 34.

تونس 24 34.