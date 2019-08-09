مشاجرة وقتل وحرق.. خلاف بين عائلتين يشعل قرية في الشرقية

Advertisements

تلقى مدير المباحث الجنائية في محافظةالشرقية، العميد عمرو رؤوف، اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2019، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، بلاغا من أهالي في قرية أنشاص الرمل، يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعى تامر حلمي عمره 24 عاما ويعمل صنايعي.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى القرية لمعاينة مكان الحادث، وتبين من المعاينة أن عددا من أسرة وأقارب الشاب القتيل، أشعلوا قبل قليل النيران، في منزل أسرة المتهم، بعد مشاجرة في قرية أنشاص الرمل في محافظة الشرقية.

Advertisements

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت قوات الأمن، إدارة الحماية المدنية، بهدف السيطرة على الحريق وإخماده.