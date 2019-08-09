حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين

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علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2019، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بحسب بيان صحفي صادر عنه اليوم الجمعة ؤ أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، التي نفت بدورها تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، لافتة إلى أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد، وذلك فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين.

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وتابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنها عازمة على تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، إلى مجلس الوزراء بغرض اعتمادها، وذلك وفقا لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين، منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأولوية سوف تكون لأبناء الأسر الأكثر احتياجا، في الدفعة الأولى من إضافة المواليد، وذلك بهدف تعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، موضحة أن منظومة إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، مستمرة بشكل دائم.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نهاية تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، وكذا التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف التأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

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