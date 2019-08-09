فيديو جديد لحادث انفجار معهد الأورام.. من النزهة حتى كورنيش النيل

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نشر التليفزيون المصري، اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2019، فيديو جديد لكاميرات المراقبة، التي رصدتها وزارة الداخلية، لمنفذ تفجير معهد الأورام مساء الأحد الماضي.

وكانت تحريات وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، كشفت عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام، عن طريق كاميرات المراقبة، حيث تبين أن منفذ الهجوم الإرهابي هو عبد الرحمن خالد، وأنه بدأ العملية من أمام حي النزهة في منطقة مصر الجديدة، وصولا إلى شارع صلاح سالم، وحديقة الأزهر، باتجاه سور مجرى العيون، وشارع سور مجرى العيون باتجاه قصر العيني، وصولا بالسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل، حتى معهد الأورام القومي في منطقة المنيل بوسط القاهرة.

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كما كشفت وزارة الداخلية، عن صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكشفت كذلك عن صور المتورطين من حركة “حسم” الإرهابية في الحادث، واسمه الحركي “معتصم”، وهو هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية للعام 2018، والمعروفة بـ”طلائع حسم”.

كما أعلنت وزارة الداخلية، مصرع 17 إرهابيا من المتورطين في الحادث الارهابي والتابعين لحركة حسم الإرهابية، وذلك خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.

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