أهالي الشعراء يطالبون الحكومة بحمايتهم من تجار المخدرات: “بقت باطنية جديدة”

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شهدت قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط في محافظة دمياط، اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2019، وقفة احتجاجية لمكافحة تجارة وترويج المواد المخدرة، نظمها العشرات من أبناء القرية، نددوا خلالها بتجار ومروجي الممنوعات، كما طالبوا الأجهزة الأمنية بالتصدي لهم.

المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات للتنديد بانتشار الممنوعات في القرية، طالبوا خلالها بتكثيف الرقابة على البؤر الإجرامية، كما طالبوا اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ القرية من المخدرات، مؤكدين أنهع تحولت إلى “باطنية جديدة”، بعد انتشار تجار الموت بالمواد المخدرة في القرية.

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وكان أهالي قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط في محافظة دمياط، دشنوا قبل أشهر حملة، طالبوا فيها بالقبض على المتورطين في ترويج المواد المخدرة، بينما شنت قوات الأمن حملات مكثفة، وألقت القبض على عدد من المتهمين في وقائع متنوعة.