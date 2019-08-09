حقيقة جفاف مياه الترع وتأثر حصة مصر المائية من النيل

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علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، كما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد المائية والري، انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات متر مكعب.

وفي تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت بدورها تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، وذلك بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات متر مكعب.

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ولفتت وزارة الموارد المائية والري، بحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تنفيذها برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، مؤكدة في الوقت ذاته، أن كل ما يُثار في هذا الموضوعؤ هو مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، أنه يُجرى حاليا تطهير نحو 33000 كيلو متر من الترع والمجاري المائية، إضافة إلى تجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات، بهدف تيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات.

وتابعت وزارة الموارد المائية والري، أنها عازمة على سرعة البدء في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصةً المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات، لافتة إلى أهمية تحمل المواطنين مسؤولياتهم، في الحفاظ على الموارد المائية، وذلك بعدم التعدي ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول، وأيضا تجنبا لحدوث أي أزمات.

كما ناشدت وزارة الموارد المائية والري، وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية والري، بهدف التأكد قبل نشر أي ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.​