الأرصاد تعلن طقس يوم عرفة.. حار رطب والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم، توقعات حالة الطقس غدًا، السبت، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه تقل رؤية الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 25 37

بورسعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 19 36

نويبع 28 36

طابا 28 35

كاترين 18 31

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 37

ابو رماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34