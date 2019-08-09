5 خطوات لتقديم الشكاوى عبر محطات مترو الأنفاق.. تعرف عليهم

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أعلنت شركة مترو الأنفاق استمرارًا للخدمات التي تقدمها للركاب، تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالخطوط الثلاث من خلال محطات (الشهداء، أنور السادات، جمال عبدالناصر، العتبة، العباسية)، وذلك كمرحلة أولى لتقديم أفضل خدمة لأكبر عدد من الركاب بمختلف المناطق.

على أن يبدأ استقبال الشكاوي يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع فيما عدا العطلات الرسمية.

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ويستعرض “مصر 365” 5 خطوات يمكنك اتباعها لتقديم الشكاوى عبر المراكز التي خصصها مترو الأنفاق على النحو التالي:

– يمكن للمواطن التوجه إلى موظف أحد مراكز الشكاوى الحكومية.

– يشرح المواطن الشكوى لموظف الاستقبال.

– تقديم بطاقة الرقم القومي.

– يقوم الموظف بتسجيل الشكوى باسم المواطن عبر المنظومة.

– إضافة رقم الهاتف الخاص بصاحب الشكوى.

ويتم الرد على الشكوى المقدمة خلال أيام من تقديمها عبر المنظومة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برقم (١٨٥٥) لسنة ٢٠١٧، بربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوي المواطنين بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيًا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

ويُجري حاليًا تطبيق النظام إلكترونيًا بشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات، لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى محافظات الجمهورية.