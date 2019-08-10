حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يسود اليوم السبت الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2019 الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، إلى أنّ حالته تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، أكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، أن حالته تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض العواصم والمدن العربية، حسب ما أفاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، وهي كما يلي.

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 25 37

بور سعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 19 36

نويبع 28 36

طابا 28 35

سانت كاترين 18 31

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 28 37

أبو رماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34