إليكم.. توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة القادمة

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتهم لطقس الـ 3 أيام القادمة، تبعاً لما تم نشره عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، حيث توقعوا أن يسود طقس معتدل على مدن ومناطق السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على مناطق الوجه البحري، ومحافظة القاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات الليل.

أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تقل الرؤية الأفقية بسبب وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، على المناطق الشمالية للدولة المصرية، وعلى المناطق القريبة من المسطحات المائية والمساحات الزراعية، كما تظهر السحب المنخفضة على مدن ومناطق السواحل الشمالية، أما بالنسبة إلى حركة الرياح فتكون معتدلة.

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بيان بدرجات الحرارة لطقس اليوم السبت 10 من شهر أغسطس

الوجه البحري والقاهرة، العظمى 37 درجة الحرارة، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية، تكون العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 25درجة مئوية.

مدن ومناطق السواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، ودرجة الحرارة الصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى تصل إلى 38، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى تصل إلى 39، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى تصل إلى 41، ودرجة الحرارة الصغرى 29.

طقس يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

الوجه البحري والقاهرة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 ودرجة الحرارة الصغرى 25.

مدن ومناطق السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى تصل إلى 32، والصغرى 25.

مدن ومناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 32 درجة الحرارة، والصغرى تصل إلى 24.

جنوب سيناء والغردقة، العظمى 37 درجة الحرارة، والصغرى 28.

شمال الصعيد، العظمى 39 درجة الحرارة، والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: العظمى 42 درجة الحرارة، والصغرى 29.

طقس يوم الاثنين 12 أغسطس ثاني أيام عيد الأضحى

الوجه البحري والقاهرة، العظمى 38 درجة الحرارة، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة الحرارة العظمى، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، درجة الحرارة العظمى تصل إلى 33، والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى تصل إلى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، درجة الحرارة العظمى تصل إلى 42، والصغرى تسجل 29.

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