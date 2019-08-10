تحذيرات مهمة قبل شراء لحوم عيد الأضحى

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قدمت النقابة العامة للأطباءِ البيطريين، مجموعة من النصائح للمواطنين المقبلين على شراء اللحوم قبل موعد حلول عيد الأضحى المبارك، الموافق غدًا الأحد الـ11 من أغسطس الجاري لعام 2019.

وعدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور علي سعد، النصائح عند شراء اللحوم ومنها، الابتعاد عن أي لحوم معروضة دون أختام الحكومة الرسمية، بالإضافة إلى عدم شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجازر، وهو ما تثبته الأختام.

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وحذَّر الدكتور علي سعد، في تصريحات صحفية، من تقاليد عيد الأضحى المبارك والمتمثلة في ذبح الأضاحي في الشارع أمام محال الجزارة؛ وذلك من أجل أن يكون أصحاب الأضاحي مطمئنين بأنها آمنة ونظيفة، مؤكدا أن ذيح الأضاحي في الشوارع خطأ كبيرٌ؛ لأنَّه يتسبب في إصابة المواطنين بعددٍ من الأمراض، وذلك لأنَّ هناك عدة أمراض تظهر قبل الذبح وبعد الذبح في الشارع.

وأكَّد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الذبح داخل المجازر يعمل على الحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض، مشيرًا إلى أن بعض الجزارين يشترون إناث العجول وذلك لأنَّ ثمنها يكون أرخص من ثمن العجول، ثم يبيعون لحومها بالأسعار العادية، ومن الممكن أن تكون هذه الذبيحة مصابة بـ”التهاب الرحم الصديدي”، ولا يستطيع أي أحد من المواطنين أو الجزار من معرفة ذلك، والذي يكون على دراية بذلك الطبيب البيطري.

وقدّم الدكتور علي سعد عدة نقاط يجب توافرها في اللحوم قبل شرائها؛ لضمان سلامتها:

لا يوجد بها أي تغيير في خواصها الطبيعية. يجب أن يكون لون اللحوم “أحمر وردي”. يجب أن يكون دهون الأضحية بيضاء. عدم شراء لحوم يوجد بها كدمات زرقاء اللون. عدم شراء لحوم دهنها يكون أصفر اللون. يجب الابتعاد عن اللحوم ذات اللون “الأصفر الشائب” أو “الأحمر الغامق”. تجنب شراء أي لحوم غير المختومة من المجازر الحكومية. الابتعاد عن شراء أي لحوم لها رائحة كريهة. تجنب شراء اللحوم الهزيلة وغير المتماسكة، وأليافها متفككة.