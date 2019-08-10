معهد الفلك يحدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لكافة المحافظات المصرية

Advertisements

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سوف يوافق غداً الأحد في محافظات ومدن الدولة المصرية، سوف تكون صلاة عيد الأضحى بمدينة القاهرة، والجيزة في تمام الساعة 5:45 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد صلاة العيد في طابا والسلوم

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال البيان الصادر عنه، أن سكان طابا سوف يكونون أول من يؤدون شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك التي يحين موعدها في تمام الساعة 5:31 دقيقة، فيما سوف تكون في السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في تمام الساعة 6:06 دقائق.

Advertisements

موعد صلاة العيد بالإسكندرية وسوهاج

وقد أوضحت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية ومحافظة سوهاج، سوف تكون في تمام الساعة 5:48 دقيقة.

موعد صلاة العيد بالسويس والإسماعيلية

والغردقة وبورسعيد والغردقة في تمام الساعة 5:39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين موعد صلاة العيد في تمام الـ 5:40 دقيقة.

موعد صلاة العيد بالعريش والطور

وسوف يؤدي أهالي العريش، ونويبع صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:33 دقيقة، بمدينة الطور تحل صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 دقيقة.

موعد صلاة العيد بسانت كاترين وشرم الشيخ

كما أوضح المعهد أن صلاة عيد الأضحى بمدينة سانت كاترين وشرم الشيخ سوف تكون في تمام الساعة 5:36 دقيقة.

موعد صلاة العيد بدمنهور وطنطا وشبين الكوم

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبرك في دمنهور سوف تكون في تمام الساعة 5:46 دقيقة، وفي طنطا، وكذلك شبين الكوم في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة.

موعد صلاة العيد في باقي المحافظات المصرية

كما سوف يكون موعد صلاة العيد بالمنصورة والزقازيق في تمام الساعة الخامسة و43 دقيقة، وأضافت المعهد أن موعد صلاة عيد الأضحى سوف يكون بمدينة بنها وكفر الشيخ في تمام الساعة الخامسة و44دقيقة، وفي مدينة الفيوم، وبني سويف، وكذلك في وأسوان في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة.

أما بالنسبة إلى موعد صلاة العيد في محافظة المنيا في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة، وسوف يكون موعد صلاة العيد بأسيوط في تمام الساعة الخامسة و49 دقيقة وموعد الصلاة بمدينة أبوسمبل في تمام الساعة الخامسة و54 دقيقة، وموعد الصلاة بمرسى مطروح في تمام الخامسة و59 دقيقة.

وكا أوضحت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الأضحى سوف يحل بمدينة الخارجة في تمام الساعة الخامسة و55 دقيقة، وبحلايب في الساعة الخامسة و34 دقيقة وشلاتين في تمام الساعة الخامسة و37 دقيقة.

أقرا المزيد انطلاق موسم الحج.. معلومات عن جبل عرفات ولماذا سمي بذلك وفضل الوقوف به