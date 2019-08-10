تهنئة من شيخ الأزهر للسيد الرئيس وجموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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هنئ شيخ الأزهر، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، وجموع المسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك 1440 هجرياً، 2019 ميلادياً.

كما دعا شيخ الأزهر خلال البيان الصادر عنه السبت، جموع المسلمين بهذه المناسبة المباركة، إلى استحضار روح الأخوة والمودة، وكذلك صلة الرحم، إلى جانب عيادة المرضى، مع تقديم يد العون، وتقديم كافة أوجه المساعدة لجميع الفقراء والمحتاجين.

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كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن تلك المناسبة الكريمة سوف تظل هي الرمز الخاصة بالتضحية، والطاعة، والفداء من الله جل وعلا، داعيًا الأمة الإسلامية، والعربية لضرورة استلهام معاني الوحدة، والمحبة، والسلام، ونبذ كافة أسباب الفرقة، والشقاق، من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا، واستقرارها.

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