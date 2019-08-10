بعثة الحج المصرية: حصلنا على موقع مميز لضيوف الرحمن

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أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي، عن اكتمال عملية تصعيد كافة الحجاج بنجاح، وتسكينهم في خيام المخصصة لهم على مشعر عرفات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية خلال تصريحات صحفية له من الأراضي المقدسة، أنّه قد تم نقل جميع الحجاج المصريين ببعثة القرعة إلى مشعر عرفات عبر حافلات حديثة، ومجهزة بأجهزة تتبع مسار “جي بي إس”، من أجل متابعة خطوط سير الحجاج أثناء الوصول إلى جبل عرفات ثم النفرة لمزدلفة ومنى.

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وأضاف اللواء عمرو لطفي أنّه قد تم الانتهاء من تسكين كافة حجاج القرعة بخيامهم المخصصة لهم، والمجهزة جميع وسائل الراحة، والتى لا تتأثر بأشعة الشمس، ومكيفة بنظام “الجيبسون بورد”، وهو الخاص بإقامة فواصل جدارية بين المخيمات الخاصة بتسكين الحجاج بدلاً من الفواصل القماش، مما يتيح إقامة ممرات مريحة للحجاج بين الخيام، وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الصادرة من قبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فقد تم العمل على توفير حافلات مجهزة خصيصاً إلى فئات ذوي الاحتياجات الخاص، وسوف تظل معهم حتى انتهاء المشاعر.

وتابع اللواء لطفي تصريحاته إنّ بعثة حج القرعة المصرية قد نجحت في أن تحصل على موقع متميز خاص بالمخيمات الخاصة بحجاج القرعة في مشعر عرفات يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة لمزدلفة عند غروب شمس اليوم السبت، وأوضح أنه طوال الطريق هناك علامات إرشادية عن طريق الأسهم المكتوب عليها حجاج وزارة الداخلية من أجل إرشاد الحجاج، وتعيين كافة الخدمات من قبل الضباط على امتداد الطريق كل 300 متر من أجل إرشاد الحجاج لمخيماتهم.

وأشار اللواء عمرو لطفى أنه بالتعاون مع الجانب المسؤول بالمملكة العربية السعودية، فسوف يتم نقل الحجاج بأسلوب الرد الواحد، أي من مكة المكرمة ثم إلى جبل عرفات ثم إلى مزدلفة ثم منى ثم إلى مكة المكرمة، وتعد البعثة المصرية من البعثات القليلة التي تتمتع بأسلوب الرد الواحد.

وناشد اللواء عمرو لطفى جموع حجاج بيت الله الحرام بارتداء كارت البيانات، إلى جانب ارتداء أسورة المعصم التي يتم توزيعها على الحجاج المصريين بمجرد دخولهم لخيام، وعدم اصطحاب الحجاج لأي أشخاص داخل مخيماتهم بعرفات، ومنى لمحدودية المكان، مما يؤثر بشكل سلبي على إتاحة أماكن لباقي الحجاج، إضافة لعدم حملهم لأي أمتعة كبيرة أثناء الاقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، لشغلها مساحة بالمخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، بالإضافة عن عدم التدافع، وعدم التزاحم على الحافلات، حيث أن كل حاج لديه مقعد مخصص له بكل حافلة.

رئيس اتحاد الغرفة السياحية أكد على اكتمال تفويج حجاج السياحة

وقد أعلن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، عضو لجنة الحج والعمرة بوزارة السياحة، ناصر الترك خلال وقت سابق على اكتمال تفويج حجاج السياحة والبالغ عددهم 36 ألف حاج بنجاح على مشعر عرفات، وأضاف خلال تصريحات صحيفه له من مقر بعثة وزارة السياحة على جبل عرفات، أنّ عملية تسكين حجاج السياحة في المخيمات قد تمت بنجاح، ولا يوجد أي مشكلات بعدم تسكين الحجاج.

وأشار ناصر الترك إلى أنّ كافة الاستعدادات، وجميع الإجراءات الخاصة بالمعاينة التي قامت بإجرائها بعثة الحج المصرية خلال الأيام السابقة، قد أسهمت بشكل كبير في العمل على إتمام عمليتي التفويج، والتسكين بمشعر عرفات بشكل سريع، مع توفير الراحة الكاملة للحجاج.

وأوضح الترك أنّه قد تم توزيع مفتشي وزارة السياحة المتواجدين في الأراضي المقدسة على ثمانية عشر لجنة لشركات السياحة تضم كل لجنة أربعة أفراد من أجل متابعة سير الأعمال على صعيد مشعر عرفات، مع التأكد من عدم وجود أي مشكلات تواجه ضيوف الرحمن.

الفيصل: اختفاء الظواهر السلبية بموسم الحج بسبب سلامة الطريقة والأسلوب المتبع بالمملكة

وقد أوضح خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة العربية السعودية، أنّ سبب اختفاء العديد من الظواهر السلبية التي كانت تواجه الحجاج أثناء موسم الحج يعود لسلامة الطريقة، وسلامة الأسلوب المتبع من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في العمل على تطوير خدمات الحج والعمرة، إلى جانب الاستفادة من الأخطاء السابقة، ومحاولة تلافيها خلال العام الذي يليه.

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