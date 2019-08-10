توجيه جديد من التموين بشأن صرف حصص الدقيق للمخابز خلال عيد الأضحي

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أعلنت اليوم السبت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه جديد صادر تحت رقم 20 لعام 2019، والخاص بتنظيم إجازة المخابز خلال فترة عيد الأضحي المبارك، حيث نص التوجيه على أن تقوم شركة الكروت الذكية “سمارت”، بالعمل على تحديد كميات الدقيق المخصص إلى المخابز خلال يوم وقفة عرفات، وأول، وثاني أيام عيد الأضحي المبارك تبعاً لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز خلال يوم 6 من شهر أغسطس لعام 2019، على النظام الإلكتروني، للمخابز الراغبه بالعمل أُثناء فترة عيد الأضحي المبارك.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، أنه قد سمح للمخابز البلدية المدعمة، بالحصول على يومين إجازة خلال فترة عيد الأضحي المبارك في حال رغبة صاحب المخبز أو مديره في الحصول على إجازة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف خلال تصريحات له على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة التموين خلال الأسبوع السابق، أن كافة المخابز التي تريد الحصول على إجازة خلال فترة عيد الأضحى المبارك عليها أن تتقدم بطلب إلى مكتب التموين التابع له، وسوف يتم تحويل حصتهم لأحد المخابز القريبة.