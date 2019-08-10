إجراء جديد من سكك حديد مصر بشأن قطارات الصعيد بعيد الأضحى

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صرحت هيئة سكك حديد مصر، عن قيامها بالدفع بستة قطارات مكيفة، ومميزة من أجل خدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك السابق أن تم الإعلان عنها من قبل الهيئة.

كما أوضحت هيئة سكك حديد مصر خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن قد تم الدفع بقطارات إضافية يأتي في ظل استمرار الإقبال الكبير من المواطنين المصريين على استخدام قطارات هيئة السكك الحديد، ونظراً للتزايد المستمر، والإقبال الكبير من قبل الركاب على السفر إلى محافظات الوجه القبلي، والوجه البحري باستخدام قطارات السكك الحديد خلال يومي الخميس، والجمعة.

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وكانت هيئة السكك الحديد قد أعلنت عن تشغيل ما يقرب من 16 قطار مكيف، ومميزا للوجهين البحري والقبلي، بالإضافة إلى القطارات الشغالة التي يسجل عدد المقاعد بها ما يقرب من 318 ألف مقعد، بالإضافة لتشغيل ستة قطارات مميزة من أجل خدمة المواطنين من النوبة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى أسوان بمشغولية نسبتها تصل إلى أكثر من 130%.

وقد نجحت هيئة سكك حديد مصر في نقل أكثر من أربعة مليون راكب خلال الـ 3 أيام السابقة للوجهين القبلي والبحري.

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