“إسكان النواب” تصدر بيانا جديدا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

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قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، إنَّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تمس ملايين المواطنين، مشيرا إلى أنَّ منذ صدور قانون الجديد وكذا تنيفذ لائحته على أرض الواقع يؤكِّد أنَّ ما يحدث إنجاز كبير، يحسب للقيادة السياسية، التي عملت على مراعاة المصلحة العامة لجميع المواطنين، وكذا الحفاظ على الثروة العقارية، كما حلَّت إشكالية كبيرة لملايين المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان صدر عنه اليوم السبت الـ 10 من أغسطس الجاري لعام 2019، أنَّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يُطبق على مستوى جميع محافظات مصر، وأنَّ كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح في مخالفات البناء مجرد شائعاتٍ مغرضة لا أساس لها من الصحة، وذلك بهدف إثارة البلبلة والفتن، بغرض التشويش على ما تحققه الدولة من إنجازاتٍ.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، في بيانه اليوم، المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تروج للفتن، وكذا الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه لنشر الشائعات لإثارة الفتن والبلبلة، وكذا التصدي لها وتوضيح حقيقتها للرأي العام.

وقال والي، في بيانه اليوم، إنَّه منذ صدور اللائحة التنفيذية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، ينفذ في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا تشكيل عدد من اللجان والتي استلمت طلبات التصالح من المواطنين في سهولةٍ ويُسر.

وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أنَّ محافظة القاهرة تُعد من المحافظات الأولى التي بدأت في تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع، في جميع مدنها وأحيائها، حيث تلقَّت اللجان المشكَّلة العديد من طلبات التصالح من المواطنين، مزودة بالمستندات المتفق عليها، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية؛ من أجل البدء في تقنين أوضاعهم المخالفة.