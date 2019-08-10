مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ لاستقبال الحجاج.. وعودة آخر فوج يوم 5 سبتمبر 2019

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صرحت اليوم السبت سلطات مطار القاهرة الدولي عن رفع حالة الطوارئ من أجل وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال رحلات الجسر الجوي الخاصة برحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة إلى الأراضي المصرية.

وأكدت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أنّ “شركة ميناء القاهرة الجوي” تحت رئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة، قد قام بوضع خطة متكاملة من أجل استقبال رحلات عودة الحجاج المصريين، وتسهيل وإنهاء كافة إجراءات وصول الحجاج، مع الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم من أجل أداء فريضة الحج.

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وقد أوضحت المصادر عن وجود تنسيق مع كافة الجهات المسؤولة خلال رحلات العودة من أجل تيسير كافة الإجراءات الخاصة بوصول الحجاج، وخصوصاً فئة كبار السن، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة في ميناء مساعدة الحجاج من أجل العمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وتجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لموسم عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة، يوجد بها مقاعد خاصة بأسر الحجاج من أجل توفير سبل الراحة لهم، خلال استقبال ذويهم.

ومن المتعين أن يتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة، وكذلك المزمار، والطبل البلدي، التي سوف تتواجد أمام الصالة الموسمية لمطار القاهرة، ومبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 1.

وأكدت المصادر أنّ الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تحت رئاسة الطيار أحمد عادل، قد قامت بوضع اللمسات الأخيرة من أجل بدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المصرية، مع العمل على توفير كافة الإمكانات من أجل ضمان نجاح موسم الحج، من خلال مراعاة عنصري الوقت، والنظام في العمل على تفادي أي تأخير بمواعيد الإقلاع، والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو متعين لها تبعاً لجدول التشغيل.

وقد أوضحت المصادر إلى أنّ بعثة مصر للطيران بجدة سوف تعقد اجتماعات مكثفة، من أجل مناقشة استعدادات بدء مرحلة العودة للتأكيد على التعاون المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة، ومبيعات، وحجز مركزي، وصيانة، وأمن، وتحميل وتخطيط شبكات، وعلاقات عامة، وغيرها من تلك الإجراءات.

وفي السياق نفسه، فقد أوضحت المصادر عن زياده الفرق الطبية التابعة إلى الحجر الصحي من خلال تواجد طبيب يصاحب طائرات مصر للطيران خلال رحلات العودة من أجل إنهاء الإجراءات الصحية على الطائرة، من قياس درجة الحرارة لكافة ركاب الطائرة عن بعد، وتوقيع كروت المتابعة، من أجل الاطمئنان على الحجاج عقب خروجهم من صالات الوصول، خلال الـ15 يوماً التالية لعودتهم إلى الأراضي المصرية، للتأكد من خلو كافة الحجاج من أي فيروسات معدية أو أمراض أخرى نتيجة احتكاكهم بجنسيات مختلفة.

تأتي تلك الخطوات في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الذي وجّه بضرورة العمل على تقديم التسهيلات من أجل استقبال ضيوف الرحمن العائدين من الأراضي المقدسة، مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم إلى الأراضي المصرية.

كان أن وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، قد وجّه المسؤولين في مطار القاهرة بتقديم التسهيلات من أجل استقبال الحجاج، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، خصوصاً لفئة كبار السن، والمرضى، والمعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة.

يذكر أنّ شركة مصر للطيران سوف تعمل على تسير أولى رحلات عودة الحجاج المصريين من المملكة العربية السعودية يوم 14 من شهر أغسطس الراهن، وتصل آخر افواج الحجاج مساء يوم 5 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

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