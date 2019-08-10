التموين تقوم بزيادة طرح اللحوم بالمجمعات بنسبة 50% بمناسبة عيد الأضحى

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صرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة في عمليات طرح اللحوم، وزيادة العمل في طرح منتجات اللحوم التي يتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي الشركات التابعة بنسبة مئوية تصل إلى 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة بالميادين العامة، وفي القرى والنجوع.

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عمليات طرح اللحوم خلال البيان الصادرة عنها رسمي، أنه يجرى العمل على طرح اللحوم البرازيلي الطازج بقيمة 110 جنيهات، واللحوم السوداني الطازج بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه، وسجل سعر اللحوم البلدية الطازجة بسعر يقرب من 110 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الضأن السودانية المبردة ما يقرب من 95 جنيه للكيلو، وتم طرح الخراف الحية بسعر يقرب من 62 جنيها للكيلو القائم.​

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