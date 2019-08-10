الأوقاف تخصص موضوع “الاستجابة لأوامر الله من قصة الذبيح” لخطبة عيد الأضحى

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تخصيص، خطبة عيد الأضحى المبارك، عن، “الانقياد، والاستجابة لأوامر الله جل وعلا من خلال قصة الذبيح”.

أكدت وزارة الأوقاف المصرية خلال البيان الصادر عنها، أن كافة الأئمة عليهم الالتزام بنص خطبة عيد الأضحى المبارك، أو الالتزام بجوهر الخطبة على الأقل، مع الالتزام بضابط الوقت ليكون ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

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وأشارت وزارة الأوقاف المصرية، إلى أنها واثقة بسعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين الإسلامي، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة من ضبط للخطاب الدعوي، وشددت الوزارة على أنه سوف يتم استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المتعين أن يتم إقامة شعائرة صلاة عيد الأضحى المبارك، غدا الموافق الأحد الـ 11 من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، في تمام الخامسة و45 دقيقة صباحاً.​

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