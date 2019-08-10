تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع المحافظات

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ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، لذا حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكر المعهد، في بيان له موعد صلاة عيد الأضحى في كافة محافظات الجمهورية

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وسيكون سكان طابا أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، بينما سيكون السلوم آخر من يؤدون صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.

محافظتي الإسكندرية وسوهاج

ستكون صلا العيد في المحافظتين في الساعة الخامسة و٤٨ دقيقة

بورسعيد والغردقة

ستكون صلاة العيد في محافظتي بورسعيد والغردقة في الخامسة و٣٩ دقيقة.

السويس والإسماعيلية

تحين في الخامسة و٤٠ دقيقة

العريش

سيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٣دقيقة.

الطور

وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٨ دقيقة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و٣٦ دقيقة، وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و٤٣ دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و٤٦ دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و٤٥ دقيقة.

وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة بنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و٤٤ دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الساعة الخامسة و٤٧ دقيقة،وفي مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و٥٤ دقيقة، بينما ستكون في أسيوط في تمام الساعة الخامسة و٤٩ دقيقة، وفي الخامسة و٥٩ دقيقة ستقام صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح، وفي محافظة المنيا في الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة،.

وسيحل موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الساعة الخامسة و٥٥ دقيقة وفي حلايب في الساعة الخامسة و٣٤ دقيقة وشلاتين في الساعة الخامسة و٣٧ دقيقة، حسبما لفتت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.