حار على القاهرة نهارا لطيف ليلا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الأضحى

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يسود البلاد غدا الأحد الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2019، الموافق أول أيام عيد الأضحى، طقس معتدل الحرارة عل السواحل الشمالية للبلاد، يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية معتدلة.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط، لفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، إلى أن حالته تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وتابع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض المحافظات والمدن المصرية، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية، وهي كما يلي.

الصغرى العظمى

القاهرة 27 38

شبين الكوم 27 37

طنطا 24 36

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 21 31

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 22 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 38

نخل 17 37

نويبع 28 36

طابا 28 35

سانت كاترين 17 30

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 38

بني سويف 26 38

المنيا 24 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 40

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 28 37

أبو رماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34