هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟.. الأزهر يجيب

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أجابت مشخية الأزهر الشريف على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين، بشأن ذبح المضحي لأضحيته بنفسه.

وأكَّدت أمانة الفتوى في الأزهر الشريف، في ردها اليوم السبت الـ 10 من أغسطس، على سؤال ذبح الأضحية، بأنَّ من المستحب أنْ يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع وقدر على الذبح، وذلك لأنه قربة إلى الله تعالى، مشيرة إلى أنَّ الشخص إذا باشر القربة بنفسه فهو أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها.

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وذكرت أمانة الفتوى في الأزهر أنه الشخص إذا لم يكن يُحسن الذبح، فمن الأولى له أن يوكل مسلمًا آخر يحسن الذبح، موضحة أنَّ من المستحب في هذه الحالة أن يشهد الإنسان ذبح أُضْحيتة، مستشهدة بحديثٍ عن عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن رسول الله، صَلى الله عليه وسلم، قال: “يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها”. أخرجه الحاكم في المستدرك.