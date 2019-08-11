مصر تبدأ استخدام “تكنولوجيا النانو” لزيادة إنتاج لحوم الطيور

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أعلن معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، عن نجاحه في استخدام تكنولوجيا “النانو” بالتعاون مع جامعة عين شمس، فى نطاق بحثي من أجل العمل على زيادة إنتاج اللحوم بالطيور الداجنة، ومن بينها الدجاج، والإوز، وكذلك البط، وسط توقعات بقرب استخدام تلك التكنولوجيا على نطاق تجاري.

صرح أستاذ الفسيولوجي بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني الدكتور إيهاب عبدالله ، الذى أشرف على رسالتَى دكتوراه خلال الفترة السابقة في هذا الصدد، ضمن إشراف مشترك بين المعهد، والدكتور إبراهيم الوردانى، بجامعة عين شمس، إن إحدى الرسالتين تناقش حقن الأجنة، أو حقن البيض المخصب بـ “النانوسيلينيوم”، والأخرى تتناول حقن الأجنة بالنانو حديد.

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وتتلخص الفكرة الخاصة باستخدام تلك التكنولوجيا الخاصة بـ “النانو” فى العمل على إعادة ترتيب الذرات التى تتكون منها المادة الأم، حيث تنقسيم تلك المادة وتصغيرها لأجزاء أصغر تقدر حجم الجسيمات النانوية فيها بـ “1/ 100” نانومتر، بينما يكون النانومتر واحداً من المليار من المتر، حيث تبدأ الحبيبات النانومترية بإظهار خصائصها الغير متوقعة لم تكن معروفة من قبل، وغير موجودة بخصائص المادة الأم.

وأشار الدكتور إيهاب عبدالله أنه قد تم تطبيق التجربتين بمزرعة معهد الإنتاج الحيوانى، وجامعة عين شمس، حيث استمرا لما يتراوح ما بين أربعة وستة أشهر، بهدف رفع أداء الجهاز المناعى، والعمل على تحسين الأداء الفسيولوجي للطيور، وهو ما يعنى زيادة الإنتاج اللحوم، والحصول على أوزان تعد أكبر.

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