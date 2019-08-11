واقعة مأساوية في الإسماعيلية.. عجل يقتل جزارا ويفر هاربا

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اختفت فرحة العيد من مدينة فنارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2019، إثر مصرع جزار على يد عجل أثناء ذبحه، في واقعة مأساوية شهدتها المدينة.

وقبل الذبح بدقائق، فوجئ الجزار بإصابة العجل بحالة هياج شديدة، ما جعله يهاجم الجزار ويحدث به إصابات بالغة، وبعدها بدقائق من هجوم العجل على الجزار لقى الأخير مصرعه، متأثرًا بإصابات بالغة أحدثها العجل، بعدها بدقائق فر العجل هاربًا في شوارع المدينة.

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وأصيب سكان مدينة فنارة الملاصقة لمدينة فايد السياحية في محافظة الإسماعلية، بحالة من الفزع الشديد، وذلك إثر هياج العجل وهروبه من المنزل، بينما اجتمع بعض الأهالي الموجودين في الشارع، في محاولة منهم للسيطرة على العجل، وأصيب 9 أشخاص آخرين منهم بإصابات بالغة.

وقال شهود عيان، إن الأسرة المضحية فرت هاربًة من أمام العجل الهائج، ولم يصب أي من أفرادها بسوء.