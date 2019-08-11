حاجة مصرية تستغيث من بعثة الحج المصرية: تعاملنا بشكل سيئ

Advertisements

رفعت سيدة مصرية تؤدي شعيرة الحج، استغاثة من منى، قائلة إن بعثة الحج المصرية لم تستمع إلى شكواها، حيث يتم معاملة الحجاج المصريين بشكل غير جيد، إضافة إلى انشغال المسؤولين بأداء الحج، وليس براحة البعثة على السواء.

وحيث ترمى الجمرات من منى، طالبت الحاجة بعثة الحج المصرية، بضرورة الوصول إليهم ومعاملتهم جيدا مع المصريين في السعودية، خاصة أن أغلب الحجاج من كبار السن، وقالت: “في قلة ذوق وسوء معاملة من المسؤولين عن البعثة المصرية للحج، وفي سوء الخدمات المقدمة منهم”.

Advertisements

على جانب آخر، يواصل حجاج بيت الله الحرام، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك برمي الجمرة الكبرى “العقبة” بـ7 حصيات، كما بدأ الحجاج في بيت الله الحرام بعد غروب شمس 9 ذي الحجة الجاري، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.