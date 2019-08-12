للمرة الثانية في الهرم.. العثور على نصف جثة لفتاة بترعة المريوطية

Advertisements

تلقت قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على أشلاء آدمية في جوال بترعة المريوطية في الهرم، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وعثرت على نصف جثة لسيدة داخل جوال.

وأفادت تحريات الشرطة بأن أشلاء المجني عليها عبارة عن المنطقة السفلية من الجسم، من منطقة الحوض حتى الركبتين، ومشَّط ضباط مباحث الجيزة، بالاستعانة بقوات من الإنقاذ النهري محيط المنطقة، للبحث عن أي أشلاء أخرى “الجزء العلوي” للجثة، ولم تُسفر عملية البحث عن العثور على أي شيء آخر.

Advertisements

وقررت النيابة عرض الأشلاء التي عُثر عليها في الترعة، على الطب الشَّرعي لتشريحه ومعرفة أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة من المباحث تحريات مكثفة بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتشكَّل فريق بحثٍ وتحرٍ تحت إشراف نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ورئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، ورجحت التحريات أنَّ التيار جرف نصف الجثة الذي عثر عليه في ترعة المريوطية من قطاع جنوب الجيزة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة القريبة من منطقة الهرم، والمناطق المجاورة، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة والبحث عن الجزء الآخر للجثة؛ لتحديد هوية المجني عليها، وكشف ملابسات الحادث.

كانت قوات الأمن في الجيزة عثرت على أشلاء جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها “الجزء السفلي للجثة وهي ترتدي جزءًا من ملابسها الداخلية” في منطقة الطالبية، قبل نحو 3 أشهر، في 27 أبريل الماضي.

وذكرت التحريات أن قوات الأمن عثرت على الجزء السفلي للفتاة في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية داخل حقيبة، وتفحص القوات الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أيّ معلوماتٍ لتحديد هوية الفتاة.