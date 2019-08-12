درجات الحرارة اليوم الاثنين.. تعرف على حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعين أن يسود طقس معتدل غدًا الاثنين على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، بينما سيكون شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وقال خبراء الأرصاد إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحا على مناطق من شمال البلاد، وبالنسبة للسواحل الشمالية والرياح المعتدلة فستظهر السحب المنخفضة، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 26 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 20 32

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 38

الاسماعيلية 22 37

السويس 23 38

العريش 25 34

رفح 24 33

رأس سدر 26 39

نخل 17 38

نويبع 26 37

طابا 28 36

كاترين 17 31

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بنى سويف 26 38

المنيا 25 39

أسيوط 26 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35