صلاة رجل للعيد على عجلة بالمحلة تتحول لكارثة أسرية.. إليكم التفاصيل

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، صورة لرجل، وهو يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى، وهو معتلي “العجلة” الخاصة به، وذلك في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

وتلك الصورة قد أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق قليلة من نشرها، وقد انتشرت الصورة بشكل كبير، وسط تعليقات عديدة غير مؤيدة لفعل الرجل الذي أدى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وهو متعلي “العجلة” بالإضافة إلى السخرية التي تعرض لها الرجل وانتقدت هذا الفعل.

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وقد قامت ابنة الرجل صاحب الصورة بعرض التفاصيل الخاصة بتلك الواقعة، ما حدث لوالدها من أزمات، ومشاكل صحية، وكذلك مشاكل اجتماعية بسبب انتشار تلك الصورة، وانتشارها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلنت ابنة الرجل، “أنا من مدينة المحلة الكبرى، والدي كان بيصلي صلاة العيد بمساكن شركة مصر، وكان راكب العجلة بتاعته بيصلي عليها، وفي شاب صوره، حرفياً احنا اتفضحنا، أنا وإخواتي بسبب الصورة دي، ونزلت على شبكة أخبار المحلة، كلمنا الشاب اللي منزلها، وحذفها، بعدها أحد المعارف لقيناه بيكلمنا بيقولنا دي نازله على المحلة مباش، احنا بنات، وكلنا متجوزين وإخواتي حصل بينهم وبين أزواجهم مشاكل، وغضبه في بيت أهلي عشان أهالي أزواجهم قعدوا يتريقوا ويضحكوا، وطبعًا حاجه تمس كرامتنا، حصلت مشاكل وحالياً أخت من إخواتي، واقفة على الطلاق بسبب الموضوع ده، وبابا ميقصدش يعمل حاجه زي دي، هو كان خايف العجلة تتسرق، كلمت الشاب اللي ماسك إدارة الصفحة بتاعت المحلة مباشر بس مردش وعملي بلوك”.

وتابعت الفتاة، “للأسف المحلة صغيرة، واحنا مش عارفين نشيل الصورة دي ازاي، والدي جاتله جلطة نصف جسمه الشمال، مش بيتحرك بسبب الصورة من كتر التليفونات اللي جات من المعارف، والقرايب والمشاكل اللي حصلت في بيوت إخواتي، واحنا في المستشفى من الساعة 4 بسبب اللي حصل”.

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