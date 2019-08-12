الحج السياحي: لم نرصد أي مخالفات بمشعر منى، وتسجيل 5 حالات وفاة

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أعلن رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحي مجدي شلبي، إنه لم يجري العمل على رصد أي مخالفات بمشعر منى حتى الوقت الراهن، وأوضح أنه جرى العمل على تسكين حجاج السياحة بالمخيمات، وأضاف تم تسجيل 5 حالات وفاة بين حجاج السياحة، و14 حالة مرضية.

وأوضح مجدي شلبي، خلال تصريح له في مقر بعثة الحج السياحي بمشعر منى، أن حالة وحيدة فقط قد شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى إلى مخيم 19 التابع لإحد شركات سياحية، ولكن تم منعهم، وتم العمل على تسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة، ولم يحدث أي تفاقم لتلك المشكلة.

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وأوضح أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد وجهت باستمرار العمل على توفير أوجة الرعاية، والاهتمام، والعمل على تطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل العمل على تحقيق الراحة التامة إلى حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الراهن.

وأضاف مجدي شلبي أنه جرى تسجيل ما يقرب من 5 حالات وفيات بين حجاج السياحة، و14 حالة مرضية، وأشار إلى أن جميع المرضى قد أتموا الوقوف على جبل عرفات بسيارات إسعاف مجهزة، بالتعاون مع الجانب السعودي.

ومن جانبه أكد عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة علاء الغمري، أن الاستعداد الجيد لشركات السياحة خلال موسم الحج الراهن 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً، قد أسهم بشكل كبير في العمل على التنظيم الجيد للحج خلال هذا العام.

وأشار علاء الغمري إلى أنه قد تم وضع خطة شاملة منذ بداية التعاقد مع أتوبيسات حديثة من أجل تسهيل عملية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، وتفادي إلى تعطل الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج خلال موسم الحج الراهن.

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