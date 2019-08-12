النقل: انتظام العمل بالسكك الحديد والمترو خلال ثاني أيام عيد الأضحى

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أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أنها تتابع سير العمل في هيئة سكك حديد مصر، وشبكات مترو الأنفاق، والنقل النهري، من خلال تقارير “مركز الأزمات التابع للوزارة”، ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من أجل التأكد من سير العمل، وعدم وجود أي أزمات، أو معوقات تؤثر بشكل سلبي على حركة التشغيل.

حيث اطمأنت وزارة النقل على انتظام حركة تشغيل الخاصة بقطارات هيئة السكك الحديد، على جميع خطوط السكك الحديد على الوجهين البحري والقبلي، وتواجد قيادات السكة الحديد في المحطات من أجل متابعة سير العمل.

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كما تابعت وزارة النقل والمواصلات انتظام حركة مسير القطارات في الخطوط الـ 3 للمترو الأنفاق، ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال “غرفة التحكم المركزي”، ومن خلال تواجد القيادات، وتواجد المسؤولين في مرفق السكك الحديد على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة، وفرق الطوارئ المختلفة على خطوط المترو من أجل مواجهة أي عطل يقع بشكل مفاجئ، يمكن أن يؤثر على حركة، وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر، وعلى النظام داخل محطات القطارات، بالإضافة لاستمرار تلقي الشكاوى، والمقترحات من قبل الركاب على الخط الساخن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابعت وزارة النقل، استمرار إدراج حملات التفتيش على المراكب، والعائمات النيلية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من أجل متابعة إجراءات الأمن، والسلامة للمراكب، وحرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات الدولة المصرية بعيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة إلى استمرار التعاون مع “شرطة المسطحات المائية”، واستمرار فحص كافة المراكب النيلية، التي تقوم بنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص، والاشتراطات الملاحية، وكذلك توفير عوامل الأمان، والسلامة بها من أدوات إطفاء، وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي مركب، أو عائمة نيلية من التحرك في المياه قبل توافر شروط السلامة والأمان بها.

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