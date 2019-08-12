إصابة 20 شخصًا من عائلة واحدة بحادث خلال زيارة للمقابر ببني سويف

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وقع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل ما يقرب من 20 شخصًا من عائلة واحدة، أثناء ذهابهم لزيارة المقابر خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا ورد من قبل شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف

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أسماء المصابين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصاً، هم:

بدر ربيع فتحي البالغ من العمر 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. باسم نبيل فتحي البالغ من العمر 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم. نادية فريد جمعة البالغة من العمر 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم. راندا عادل فتحي البالغة من العمر 23 سنة، مصابة بجروح، وسحجات في الجسم. صباح عبد الفتاح سيد البالغة من العمر 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر. إسلام نبيل فتحي البالغ من العمر 18 سنة، مصاب بسحجات، وكدمات بالجسم. محمد مرعى نيازي البالغ من العمر 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر. نبيل فتحي شاكر البالغ من العمر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم. بسام نبيل على البالغ من العمر 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم. رمضان نبيل فتحي البالغ من العمر 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم. فوزية رمضان بباوي البالغة من العمر 79 سنة، مصابة باشتباه بكسر في العمود الفقري. ربيع فتحي شاكر البالغ من العمر 45 سنة، تعرض لغيبوبة تامة بعد الحادث. عادل فتحي شاكر البالغ من العمر 49 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالوجه. هويدا فتحي شاكر البالغة من العمر 30 سنة، مصابة بكسر بالعمود الفقري، والذراع الأيسر. عبد الله عادل فتحي البالغ من العمر 17 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالوجه والجسم. فارس سعيد توفيق البالغ من العمر 17 سنة، مصاب بسحجات بالوجه. محمد عيد توفيق البالغ من العمر 5 سنوات، مصاب سحجات بالجسم. محمود كمال عبد العزيز البالغ من العمر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم. دنيا عيد توفيق البالغة من العمر 12 سنة، مصابة بسحجات، وجروح. عيد توفيق فوزي البالغ من العمر 35 سنة، مصاب بسحجات وجروح بالجسم.

وقد تم نُقل كافة المصابين إلى مستشفى ناصر العام من أجل تلقى العلاج اللازم، بسؤال أحد المصابين داخل المستشفى تبين أن العائلة كانت في طريقهم لزيارة المقابر من أجل زيارة قبر طفل توفى منذ قرابة أربعة أشهر بحادث، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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