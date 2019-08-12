شرطة نسائية بالمترو لمواجهة التحرش خلال فترة عيد الأضحى

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شهدت الخطوط الثلاثة بمحطات مترو الأنفاق، صباح اليوم الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، انتشار كثيف للشرطة النسائية، من أجل مواجهة ظاهرة التحرش خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك خلال هذا العام.

وتقل قطارات مترو الأنفاق ما يقرب من أربعة ملايين وأربعمائة ألف مواطن مصري يومياً، بواقع يقرب من 2 مليون بالخط الأول “المرج/ حلوان”، ومليون و700 ألف في الخط الثاني للمترو “شبرا الخيمة/ المنيب”، و700 ألف بالخط الثالث “العتبة/ نادي الشمس” بمصر الجديدة.

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وأكد رئيس شركة مترو الأنفاق المهندس علي الفضالي، أن حركة سير القطارات في الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تسير بصورة منتظمة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف إلى أن غرفة التحكم المركزي تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، من أجل التأكد من سيرها، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل بالمترو، وأشار أن هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإدارى في المترو بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات من أجل العمل على توفير كافة أوجه الحماية الأمنية لركاب المترو.

وأوضح علي الفضالي، أن كافة القطارات تعمل بكامل طاقتها من أجل العمل على توفير الخدمات المميزة إلى جموع الركاب، وشدد على أنه قد تم أصدار التعليمات الخاصة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد أن يتم التأكد من سلامته من الناحية الفنية، حفاظاً على أرواح المواطنين،وأرواح العاملين في المترو..

وأكد على وجود رقابة صارمة عبر البوابات الإلكترونية في محطات المترو من أجل منع التهرب من دفع قيمة تذكرة المترو خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون الكامل مع شرطة النقل والمواصلات ومن أجل تأمين ومراقبة المحطات.

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