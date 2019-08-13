التموين: آخر موعد للتظلم على الاستبعاد من الدعم 25 أغسطس الجاري

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تستعد وزارة التموين للانتهاء من إنذار غير مستحقي الدعم الحكومي يوم 25 أغسطس الجاري، وذلك من خلال المرحلة الرابعة لحذف حامل بطاقات تموينية غير مستحقة للدعم، والتي تظهر على بون صرف الخبز أو المقررات التموينية عند قيام صاحب البطاقة التموينية بصرف أحدهما، حيث تظهر كلمة “إنذار سيتم وقف البطاقة التموينية، مع توضيح سبب إيقافها، وذلك طبقًا لمحددات المرحلة الرابعة من حذف غير السمتحقين، ويجب على من تظهر له رسالة الإندار أن يتذدم بطلب تظلم على موقع دعم مصر الإلكتروني.

محددات المرحلة الرابعة من حذف البطاقات

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وتشتمل محددات المرحلة الرابعة التي بدأ تنفيذها خلال يوليو الماضي على الآتي:

الاستهلاك المرتفع للكهرباء شهريًا بما يزيد عن 1000 كيلو وات.

إذا كان لدى الأسرة أكثر من 3 سيارات.

أن يكون للأسرة قيمة مضافة تزيد عن 200 ألف جنيه.

أن تكون الأسرة تدفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

أن يكون للأسرة سيارة عالية الثمن موديل بعد عام 2013.

أن يكون للأسرة حيازة زراعية تزيد عن 15 فدانا.

أن يكون للأسرة جمارك واردات تزيد عن 100 ألف جنيه.

أن يكون للأسرة جمارك صادرات تزيد عن 100 ألف جنيه.

أن يكون بالأسرة راتب حكومي شهري أكثر من 15 ألف جنيه.

وصرح الدكتور عمرو مدكور؛ مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات في تصريحات صحفية، أن البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف سيتم إيقافها بعد انتهاء المهلة المحددة دون تقديم طلب التظلم.

وأضاف مدكور أنه يتم بحث التظلمات التي يتم استلامها ومراجعتها طبقا لمحددات المرحلة الرابعة، وفي حالة قبول التظلم يعود صاحب البطاقة التموينية إلي المنظومة التموينية.

ويمكنك تقديم التظلمات من حذف التموين من خلال الدخول على موقع www.Tamwin. com.eg، مع توضيح سبب التظلم.

وكان وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بحذف 500 ألف مواطن من الدعم التمويني مع استمرار صرف الخبز المدعم لهم وذلك طبقا للمحددات الثلاثة الأولى، كما تم توجيه إنذار بالحذف من التموين لنحو 600 الف بطاقة تموينية خلال المرحلة الرابعة.

وتدعم الحكومة وزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020 لتوفير مقررات تموينية وخبر مدعم لنحو 19 مليون بطاقة تموينية.