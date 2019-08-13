الحد الأدنى للتحويل وساعات الإلغاء.. “جلوفو” تضع شروطًا جديدة لعمل الكباتن

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أعلنت شركة جلوفو مصر لطلب خدمات التوصيل أونلاين عبر شبكة الإنترنت عدد من التعليمات الجديدة إلى الكباتن العاملين بالشركة بشأن قواعد تحويل الطلبات وإلغاء ساعات العمل.

ووفقًا لما نشرته الشركة، يكون الحد اليومي للكباتن لتحويل طلبات هو اثنين على أقصى تقدير من خلال التطبيق وليس عبر خدمة الدردشة مع الدعم الفني، على أن يكون الحد الأسبوعي هو 10 طلبات وإلا سيتم إغلاق حساب الكابتن ( الجلوفر) .

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وقامت الشركة أيضًا بإخطار الكباتن بأن الحد اليومي لإلغاء ساعات العمل هو 5 ساعات يوميا وعند إضافة ساعة جديدة سيتم إلغاء اليوم بالكامل، على أن يكون الحد الأقصى أسبوعيا هو 30ساعة وإلا ستقوم الشركة بإغلاق الحساب.

وأوضحت الشركة، أنه فى حال تجاوز الكباتن الطلبات الملغية نسبة الـ15% أسبوعيا سيتم غلق الحساب أيضا بنهاية الأسبوع، وهو الأمر الذى تبدأ الشركة بتطبيقه بداية من الإثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، ومع مرور الوقت قد تنخفض النسبة المذكورة سلفا إلى 8% .

وقامت شركة جلوفو بتوجيه مجموعة من النصائح بشأن طلب حجز أو إلغاء الساعات، منها أن تتيح الشركة للكباتن اختيار ساعات العمل المفضلة لديهم، ولا يمكن تنفيذ ذلك بواسطة أحد موظفي الشركة إلا فى حالة واحدة فقط هو حدوث ظرف قهري مع توافر ما يثبت ذلك .

وأقرت الشركة تكلفة الرحلة بواقع 4 جنيهات كتعريفة بداية المشوار، على أن يتم حساب كل كيلو متر بـ 130 قرشا تبدأ من وقت استقبال الطلب داخل المطعم نفسه، على أن يكون كل دقيقة انتظار تقدر بنحو 15 قرشا دون احتساب أول 5 دقائق.