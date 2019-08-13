وفاة حسين سالم رجل الأعمال بمدريد العاصمة الإسبانية

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توفي مساء أمس الاثنين رجل الأعمال الشهير حسين سالم، عن عمر ينهاز 85 عاماً، وقد توفى رجل الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد أكد مصدر مقرب من عائلة حسين سالم رجل الأعمال، إنه سوف يتم تحديد موعد العزاء خلال وقت لاحق بالقاهرة.

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وعاد رجل الأعمال حسين سالم عقب 30 يونيو بعد أن تصالح مع الدولة المصرية، وقد قام بسداد ما يقرب من 4 مليار و280 مليون جنيهاً مصرياً لخزينة الدولة المصرية بجهاز الكسب غير المشروع بناء على التسوية التى أجرها مع الجهاز بالتصالح بالقضايا المتهم فيها، مقابل دفع ما يقرب من 5 مليار و700 مليون جنيهاً مصرياً، والتنازل عن عدد من الأصول التى كان يمتكلها رجل الأعمال داخل الدولة المصرية.

وقد حرر رجل الأعمال حسين سالم توكيل رسمي لمحاميه الدكتور محمود كبيش، ليمكنه من التنازل عن بعض الأصول التى يمتكلها بمصر، وأن حسين سالم قد قدم طلب إلى الجهاز برغبته بالتصالح في مقابل التنازل عن نسبة 78% من أجمالى ثروته، وبعد تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الممتلكات، وقد تبين أن تلك النسبة تبلغ قيمتها ما يقرب من 5 مليارات و700 مليون جنيهاً مصرياً، وتنازل حسين سالم عن عدد من الشركات، والقصور، وكذلك تنازل عن عدد من الأراضى التي كان يمتلها، وعدد من الأصول والعقارات التى يمتكلها بمصر.

وقد رفضت محكمة القاهرة الابتدائية الاستشكال المقدم من حسين سالم على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، حلال شهر يوليو السابق، بإلزام شركة نعمة جولف، المملوكة لرجل الأعمال بدفع ما يقرب من 120 ألف فرنك سويسري، لصالح سكرتيرته، وذلك بالدعوى التي أقامتها بسبب “فصلها تعسفيا” من العمل بالشركة، كما أمرت المحكمة بأن يتم الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح “صوفيا”.

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