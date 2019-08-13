بالأسعار والتواريخ.. خريطة حجز شقق الإسكان

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عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، لطرح عددٍ من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إعلان بدء الحجز في مشروعات الأراضي، والمتمثلة في “جنة” و”التون داون” والعلمين الجديدة، وكذا أراضي الإسكان.

أولًا.. الأراضي:

في مدن “الفيوم الجديدة، وبدر، وأسوان”، أعلنت هيئة المجتمعات العمراينة طرح نحو 339 قطعة أرض، وذلك ضمن محور أراضي الإسكان المتميز كمرحلة تكميلية.

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وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أنَّ الحجزَ سيكون من خلال أسبقية التخصيص، وذلك بدايةً من يوم الـ 18 من أغسطس الجاري، وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم الـ 19 من أغسطس لعام 2019، مشيرة إلى أنَّ مساحات الأراضي ستتراوح بين 465 مترًا وحتى 700 مترٍ.

ويستعرض موقع “مصر 365” لقرائه قطع الأراضي المخصصة، وكذا الأسعار الخاصة بكل قطعة مطروحة بالمدن الجديدة على النحو التالي:

في مدينة الفيوم الجديدة

تطرح هئية المجتمعات العمرانية نحو 28 قطع أرض في الحي الأول بالمجاورتين الأولى والرابعة بسعر يبلغ نحو 1560 جنيهًا للمتر الواحد، كما تطرح نحو 3 قطع في الحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر يبلغ نحو 1605 جنيهات للمتر الواحد.

وستطرح الهيئة نحو 25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجورة الثانية بسعر يبلغ نحو 1605 جنيهات للمتر الواحد، وكذا 14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ 180 فدانًا بسعر يبلغ نحو 600 جنيه للمتر الواحد، مشيرة إلى أنّ جميع الأراضي ستكون جاهزةً للتسليم.

في مدينة أسوان الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح نحو 101 قطعة أرض في الحي الرابع، مشيرة إلى أنّ سعر المتر يبلغ نحو 1205 جنيهات، على أن يكون تسليم الأراضي للحاجزين يوم 31 ديسمبر المقبل.

في مدينة بدر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح نحو 169 قطعة أرض في المجاورة الـ 8 بالحي السادس، بسعرٍ يبلغ نحو 2690 جنيهًا للمتر الواحد، على أن يكون تسليم قطع الأراضي للحاجزين يوم 31 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أنّ طريقة السداد ستكون عن طريق دفع 100 ألف جنيه وذلك لضمان جدية حجز، وبعدها يجرى استكمال المبلغ المدفوع ليصل إلى نحو 25% من ثمن الأرض، بالإضافة إلى سداد نحو 1.5% من ضمن الأرض وتخرج كمصروفات إدارية ومجلس أمناء، وبعدها يجرى سداد نحو 75% من ثمن الأرض، وتكون موزعة على هيئة أقساط سنوية، لمدة 3 سنوات.

و بمساحات تتراوح من 457 مترًا وحتى 1048 مترًا، أعلنت الهيئة طرح نحو 366 قطعة أرض، وذلك ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، كمرحلة تكميلية وفي عدة مدن “6 أكتوبر – بدر – 15 مايو – العبور”، ويكون الحجز فيها عن طريق أسبقية الحجز، وسيكون التخصيص بداية من يوم الـ 18 من أغسطس الجارث وحتى العاشرة من مساء يوم الـ 19 من أغسطس للعام 2019.

مدينة 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح نحو 71 قطعة أرض في منطقة التوسعات الشرقية في حي اللوتس، بسعرٍ يبلغ نحو 4660 جنيهًا للمتر الواحد.

مدينة العبور

أكدت الهيئة طرح نحو 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر يبلغ نحو 3390 جنيهًا، كما سيجرى طرح نحو 151 قطعة أرضٍ في منطقة “ب” شمال الحديقة المركزية في مدينة بدر، بسعر يبلغ نحو 2815 جنيهًا.

مدينة 15 مايو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح نحو 16 قطعة أرض بمنطقة الـ “115 فدانا”، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر يبلغ نحو 2890 للمتر الواحد.

مدينة دمياط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر الواحد، بمنطقة جنوب الحي المتميز في المنطقة الـ 6.

وأوضحت أن نظام السداد، سيكون عن طريق دفع نحو 350 ألف جنيه، وذلك لضمان جدية الحجز، وبعدها يجرى استكمال الأموال المدفوعة لتصل إلى نحو 50% من ثمن الأرض، إلى جانب دفع نحو 1.5% من ثمن الأرض، في هيئة مصروفات إدارية، ومجلس أمناء، وبعدها سجرى تسديد الـ 50% المتبقية من ثمن الأرض قبل استلامها.

ثانيًا.. الوحدات السكنية:

وتستقبل هيئة المجتمعات العمرانية رغبات المتقدمين لحجز وحدات مشروع “جنة” للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في الفترة من يوم الـ 25 من أغسطس الجاري لعام 2019، وأكد رئيس جهاز ملوي الجديدة المهندس محمد الدكروري، تنفيذ المشروع “جنة” على أعلى مستوى، وأنَّ المشروع سيتضمن بعض المواصفات الجديدة.

وأشار رئيس جهاز ملوي الجديدة إلى أنَّ مساحات الوحدات ستتجاوز الـ 161 مترًا للمرة الأولى، في هذا المشروع، فهي تتراوح بين 100 و161 مترًا، موضحًا أن تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، بطريقة الكبوند محاط بسور خرساني وبوابة بجانب اللاند سكيب والتنسيق الداخلي، كما يجرى تنفيذ حمَّامي سباحة داخل المشروع.

وأوضح أن من المقرر طرح شروط وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25 أغسطس الجاري لعام 2019، ويصل مقدم حجز الوحدات 50 ألف جنيه، على أن يجرى التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “أون لاين” online.

العلمين الجديدة:

أكد نائب وزير الإسكان المهندس عبد المُطلب عمارة، طرح أول وحدات سكنية في منطقة الـ”دوان تاون” في العلمين الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحًا أنَّ حجم التنفيذ في المشروع وصل إلى نسب متقدمة قبل عمليات الطرح، وأنَّ منطقة الـ”داون تاون” تتضمن 1320 شقة بمساحات مختلفة تتراوح من 130 مترًا وحتى 250 مترًا.​