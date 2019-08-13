تمنى دفنه في مصر.. أسرة حسين سالم مختلفة حول مكان دفنه

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ما تزال أسرة رجل الأعمال الراحل حسين سالم، مختلفة حول مكان دفنه، وما زالت المشاورات مستمرة حتى اللحظة بين أفراد أسرته حول مكان دفن جثمانه، حسب ما قال مصدر مقرب من عائلة رجل الأعمال الراحل، وأضاف أن الراحل كان يتمنى دفنه في مصر.

وكانت أسرة رجل الأعمال الراحل، أخبرت العاملين في الشركات الخاصة بوفاته في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان الراحل يعاني من أمراض الشيخوخة.

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ولفت المصدر إلى وجود احتمالات بدفن رجل الأعمال الراحل في إسبانيا، كما أن هناك اختلافات حول عملية الدفن حتى اللحظة الجارية، وذلك من دون تحديد موعد الدفن”.